PFDK’ya sevk! – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’ya sevk!

    <a href="/index/pfdk?id=042fd63a-8b62-4a69-8a26-6f473fd2ec03" class="" rel="tag">PFDK</a>’ya sevk!
    Kulübü, Kasımpaşa maçında taraftarının "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.
    1. 2.5.2018
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