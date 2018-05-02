Fenerbahçe Josef de Souza'nın sözleşmesini uzatıyor
Fenerbahçe bir taraftan Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda mücadelesini sürdürürken,diğer taraftan da gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı.
- 2.5.2018 13:34
- Güncelleme: 2.5.2018 13:34
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Hasan Kemal Yardımcı "Trabzonspor'a kapımız açık"
Toplam 1
Yorum
fatih Trabzonspor un size yaptığı bir şey yok, sadece bursayı yenemedi hepsi bu, biraz akıllı olup işinizi o maça bırakmasaydınız, ts düşman değil
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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 5
Yorum
Fatih Bakın Tek yorum Negredo ,love, ve Lensi satın yalvarırım sıze yonetım yalvarırım satın su adamları
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Thomas Müller'den Cüneyt Çakır yorumu
Toplam 2
Yorum
TAM PUAN (10) MÜTHİŞ BİR GECEYDİ SÜPER MAÇ OLDU VE CÜNET ÇAKIR ÇOK ÇOK İYİ MAÇ YÖNETTİ...KIRAN KIRANA MAÇ OLDU..HELAL OLSUN HAKEMİMİZE.
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