Fenerbahçe'den yeni sezon yapılanması
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Josef de 'nın sözleşmesini uzatıyor

    Fenerbahçe Josef de Souza'nın sözleşmesini uzatıyor

    bir taraftan ve ’nda mücadelesini sürdürürken,diğer taraftan da gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı.

    bir taraftan ve 'nda mücadelesini sürdürürken,diğer taraftan da gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Sarı-Lacivertliler'in performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden olan Josef de 'nın 30 Haziran 2019'da bitecek olan sözleşmesini uzatma konusunda da çalışmalar yaptığı belirlendi. Yönetimin, devre arasında 17 milyon euroya 'e satmaktan vazgeçtiği Josef'le masaya oturup, sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmayı teklif edeceği kaydedildi. FFP kriterleri dışına çıkmadan Josef kalitesinde bir oyuncu almanın zorluğunu bilen 'nin 29 yaşındaki yıldızın 1.7 milyon euro olan yıllık ücretini 2 milyon euroya çıkaracağı öğrenildi. Brezilyalı orta saha oyuncusu da 'ye transferinin yatması sonrası yaptığı açıklamada "Teklif gelmesi durumunda Fenerbahçe ile sözleşmemi uzatma konusuna sıcak bakıyorum" ifadelerine yer vermişti.
    1. 2.5.2018 13:34
    2. Güncelleme: 2.5.2018 13:34
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