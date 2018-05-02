Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular, 3 gruba ayrıldılar ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, yaptığı bu antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular, 3 gruba ayrıldılar ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, yaptığı bu antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı.
- 2.5.2018 19:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 2
Yorum
GS ŞAMPİYON BELLİ, DİĞER SIRALAMALARI KONUŞALIM.
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Kayserispor Beşiktaş maçına çıkamayabilir
Toplam 1
Yorum
Kral Beşiktaşdan öğreniyorlar hep bunları.
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TFF Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret!
Toplam 1
Yorum
BİRİSİ ADİL OLAN SAHADAN KAÇAN BJK NİN HÜKMEN YENİLMESİDİR
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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