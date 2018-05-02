Dirar ve Skrtel yetişecek – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Dirar ve Skrtel yetişecek

    Dirar ve Skrtel yetişecek
    Hazırlıklarını yine kupada maçı oynanacakmış gibi sürdüren sarı-lacivertli takım, dün de yoğun bir çalışma programı uyguladı. Hafif sakatlığı bulunan Nabil Dirar ve maçında başına 10 dikiş atılan 'in 'la oynanacak ligi maçına kadar hazır hale geleceği belirtildi.
    1. 2.5.2018
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