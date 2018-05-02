1 MAYIS’I KUTLADI – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    1 ’I KUTLADI

    1 MAYIS’I KUTLADI
    SarI-lacivertlİ kulüp, dün resmi siteden yaptığı açıklama ile 1 'ı kutladı. "Başta kulüp çalışanlarımız olmak üzere, tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız" ifadelerine yer verildi.
    1. 2.5.2018
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