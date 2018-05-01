Fenerbahçe'de kupa mesaisi sürüyor
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın çıkmayacağını açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 1.5.2018 20:41
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
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