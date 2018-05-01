Fenerbahçe'de kupa mesaisi sürüyor – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    'de kupa mesaisi sürüyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de kupa mesaisi sürüyor

    , 'ın çıkmayacağını açıkladığı yarı final rövanş maçının hazırlıklarına bugün 'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
    Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın 'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



    1. 1.5.2018 20:41
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