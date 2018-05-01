Aykut Kocaman'ın yıktığı 5 algı
Ligde 5 haftadır üst üste kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın derbiyi kaybetmesiyle sonunda dördüncü sıradan kurtuldu. Sarılacivertliler, gösterdikleri etkili performansla sezon başından bu yana üzerlerine yapışan algıları da tek tek temizledi. İşte Fenerbahçe'yle özdeşleştirilen, ancak sarı-lacivertlilerin yıktığı algılar:
- 1.5.2018 02:16
- Güncelleme: 1.5.2018 02:34
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Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro
Toplam 5
Yorum
kemal eski trabzon baskanlarindan sener soyle demisti, S.Gunes paragoz adamdir, para icin her seyi yapar demisti, amaci maasini yukseltmektir
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 14
Yorum
gs lan bu adam olmasa siz şimdi küme düşmeye oynardınız. heşey futbolcu il olmuyor al manu yu gör
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Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?
Toplam 3
Yorum
Haydar Bu zavallı hala kendini kaale alınıyor zannediyor. Dua etsinde 3 Temmuz davası bitmesin yoksa bütün taklalar boşa gidecek. Paraları ise FB y
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