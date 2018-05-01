Aykut Kocaman'ın yıktığı 5 algı

Ligde 5 haftadır üst üste kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın derbiyi kaybetmesiyle sonunda dördüncü sıradan kurtuldu. Sarılacivertliler, gösterdikleri etkili performansla sezon başından bu yana üzerlerine yapışan algıları da tek tek temizledi. İşte Fenerbahçe'yle özdeşleştirilen, ancak sarı-lacivertlilerin yıktığı algılar:





