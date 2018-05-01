Aykut Kocaman'ın yıktığı 5 algı – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    'ın yıktığı 5 algı

    Aykut Kocaman'ın yıktığı 5 algı

    Ligde 5 haftadır üst üste kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın derbiyi kaybetmesiyle sonunda dördüncü sıradan kurtuldu. Sarılacivertliler, gösterdikleri etkili performansla sezon başından bu yana üzerlerine yapışan algıları da tek tek temizledi. İşte Fenerbahçe'yle özdeşleştirilen, ancak sarı-lacivertlilerin yıktığı algılar:


    1. 1.5.2018 02:16
    2. Güncelleme: 1.5.2018 02:34
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