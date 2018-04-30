Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru!
Fenerbahçe Kulübü; şampiyonluğa oynayan 4 takımın Spor Toto Süper Lig'de kalan 3 haftada müsabakalarını aynı gün ve saatte oynamasına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 32'nci hafta maçlarının oynanacağı gün ve saatleriyle ilgili yapmış oldukları düzenlemeye istinaden, "eşitlik" ilkesine dikkat çekmek adına aşağıda yer alan yazıyı Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmiştir. Kamuoyunun dikkatine sunarız:
Malumunuz olduğu üzere Spor Toto Süper Lig 2017/2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun bitimine 3 haftadan kısa bir süre kalmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanarak ilan edilen 32'nci hafta müsabakaları takvimi uyarınca ligin ilk dört sırasında yer alan takımların bir kısmının müsabakalarını farklı gün veya saatlerde oynayacağı hususu görülmüştür. Eşit şartlarda yarışma ilkesi gözetilmek suretiyle puanları birbirine çok yakın olarak ligin ilk dört sırasında yer alan ve şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarının müsabakalarını aynı gün ve saatte oynamak üzere 32'nci hafta programında değişiklik yapılmasını; 33 ve 34'üncü hafta müsabakaları yönünden ise anılan takımların müsabakalarının aynı gün ve saatte oynanacak şekilde planlama yapılarak müsabaka takviminin buna uygun şekilde düzenlenmesini talep ve rica ederiz."
"Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 32'nci hafta maçlarının oynanacağı gün ve saatleriyle ilgili yapmış oldukları düzenlemeye istinaden, "eşitlik" ilkesine dikkat çekmek adına aşağıda yer alan yazıyı Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmiştir. Kamuoyunun dikkatine sunarız:
Malumunuz olduğu üzere Spor Toto Süper Lig 2017/2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun bitimine 3 haftadan kısa bir süre kalmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanarak ilan edilen 32'nci hafta müsabakaları takvimi uyarınca ligin ilk dört sırasında yer alan takımların bir kısmının müsabakalarını farklı gün veya saatlerde oynayacağı hususu görülmüştür. Eşit şartlarda yarışma ilkesi gözetilmek suretiyle puanları birbirine çok yakın olarak ligin ilk dört sırasında yer alan ve şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarının müsabakalarını aynı gün ve saatte oynamak üzere 32'nci hafta programında değişiklik yapılmasını; 33 ve 34'üncü hafta müsabakaları yönünden ise anılan takımların müsabakalarının aynı gün ve saatte oynanacak şekilde planlama yapılarak müsabaka takviminin buna uygun şekilde düzenlenmesini talep ve rica ederiz."
- 30.4.2018 20:01
- Güncelleme: 30.4.2018 20:15
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Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı
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mnk Galatasaray !!!
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Galatasaray Beşiktaş maçının istatistikleri
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GÖZ GÖZ 35 DAHA GÖZTEPE SON SÖZÜNÜ SÖYLEMEDİ..ACELE ETMEYİN..
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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının öne çıkan istatistikleri
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ALOOO ŞAMPİYON BELLİ OLDU..LİG BİTTİ..
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