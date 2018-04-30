Fenerbahçe'den flaş Beşiktaş mesajı!
Ziraat Türkiye Kupası yar final rövanşındaki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı yaşanan saha olayları nedeniyle tatil edilmişti. TFF, maçın 57. dakikadan itibaren devam edeceğini açıklarken, Beşiktaş cephesi maça çıkmayacağını açıklamıştı.
Yaşanan olayların ardından Fenerbahçe'den kupa maçı öncesinde dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın çıkmayacağını açıkladığı maç için, "Beşiktaş Maçı Hazırlıkları Başladı" diyerek siyah-beyazlılara "bekliyoruz" mesajı gönderdi.
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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncularımız 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Profesyonel Futbol Takımımız, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesislerimizde yapacağı antrenmanla sürdürecek." ifadeleri kullandı.
İŞTE MESAJIN PERDE ARKASI
Fenerbahçe'nin bu haberi yayınlamasının arkasında yatan sebep belli oldu. Kurallar gereği Fenerbahçe ve hakemler, kaldığı yerden oynanması kararı alınan derbi için Beşiktaş takımı gelmese bile maç saatinde stadyumda olmak zorunda.
Fenerbahçe ve maçın hakem kadrosu maç saatinde sahaya çıkacaklar. Beşiktaş'ın zemine gelmemesi durumunda hakem son düdüğünü çalacak ve sarı-lacivertliler 3-0 hükmen galip gelerek finale yükselen taraf olacak.
- 30.4.2018 19:02
- Güncelleme: 30.4.2018 19:05
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Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı
Toplam 1
Yorum
mnk Galatasaray !!!
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Galatasaray Beşiktaş maçının istatistikleri
Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 DAHA GÖZTEPE SON SÖZÜNÜ SÖYLEMEDİ..ACELE ETMEYİN..
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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının öne çıkan istatistikleri
Toplam 2
Yorum
ALOOO ŞAMPİYON BELLİ OLDU..LİG BİTTİ..
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