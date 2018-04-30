Fener maç oynanacak gibi hazırlanıyor
Beşiktaş kupa maçına çıkmayacağını açıklasa da Fenerbahçe, mücadele oynanacakmış gibi hazırlıklarını sürdürüyor.
Beşiktaş kupa maçına çıkmayacağını açıklasa da Fenerbahçe, mücadele oynanacakmış gibi hazırlıklarını sürdürüyor. Resmi siteden yapılan açıklamada "Takımımız Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün devam edecek" denildi. Öte yandan Kocaman'ın oyuncularına "Çok zorlu bir 33 dakika bizi bekliyor. Beşiktaş gelecek ve maç oynanacak. İyi hazırlanın" diyerek uyarılar yaptığı kaydedildi.
BEŞİKTAŞ YÜZDE 99 SAHAYA ÇIKACAK
Her zaman doğruları söylemeye çalıştığının altını çizen Kocaman, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası kararı için de ilginç bir değerlendirme yaptı. "Doğruları canımızı acıtsa da söyleyeceğiz. Benim tek yaptığım şey bu. Gördüklerimi söylemeye çalışıyorum" diyen sarı-lacivertli hoca, "Bazen subjektif davranıyoruz ama bunları düzeltiyorum. Herkes keşke yapabilse bu düzeltmeleri. Beşiktaş yüzde 99 sahaya çıkacak, böyle düşünüyorum. Çıkmazlarsa büyük bir yanılgı olur, kendi adıma. Biz o gün sahaya çıkacağız ve rakibimizin de çıkmasını bekleyeceğiz" ifadesini kullandı.
- 30.4.2018
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Fener maç oynanacak gibi hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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