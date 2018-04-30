Fener maç oynanacak gibi hazırlanıyor

Beşiktaş kupa maçına çıkmayacağını açıklasa da Fenerbahçe, mücadele oynanacakmış gibi hazırlıklarını sürdürüyor. Resmi siteden yapılan açıklamada "Takımımız Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün devam edecek" denildi. Öte yandan Kocaman'ın oyuncularına "Çok zorlu bir 33 dakika bizi bekliyor. Beşiktaş gelecek ve maç oynanacak. İyi hazırlanın" diyerek uyarılar yaptığı kaydedildi.



BEŞİKTAŞ YÜZDE 99 SAHAYA ÇIKACAK

Her zaman doğruları söylemeye çalıştığının altını çizen Kocaman, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası kararı için de ilginç bir değerlendirme yaptı. "Doğruları canımızı acıtsa da söyleyeceğiz. Benim tek yaptığım şey bu. Gördüklerimi söylemeye çalışıyorum" diyen sarı-lacivertli hoca, "Bazen subjektif davranıyoruz ama bunları düzeltiyorum. Herkes keşke yapabilse bu düzeltmeleri. Beşiktaş yüzde 99 sahaya çıkacak, böyle düşünüyorum. Çıkmazlarsa büyük bir yanılgı olur, kendi adıma. Biz o gün sahaya çıkacağız ve rakibimizin de çıkmasını bekleyeceğiz" ifadesini kullandı.