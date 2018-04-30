Aziz Yıldırım "Son kez Fenerbahçe başkanlığına adayım" – Fotomaç – 30 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    "Son kez başkanlığına adayım"

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a> "Son kez <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> başkanlığına adayım"

    Kulübü Başkanı , kulübün haziran ayında yapılacak olağan genel kurulunda son kez başkanlığa aday olacağını bildirdi.

    dergisinin mayıs ayı sayısında yer alan yazısında, " başkanlığı gibi, şahsımın kutsal olarak addettiği bir görevde 20 yılı büyük bir onur ve gururla geride bıraktım. Önümüzdeki haziran ayında kulübümüzün seçimli olağan genel kurulu var ve yarım kalan tüm işlerimi tamamlamak için bir kez daha bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu hepinizin huzurunda geçtiğimiz ay açıkladım." ifadelerini kullanan Yıldırım, şunları kaydetti:

    "Özellikle, henüz tamamlanamayan 3 Temmuz süreci ve kumpasın meydana getirdiği maddi zararların temin edilmesi için ilk adımların atılması gibi, kulübümüzün en önemli gündem maddelerinden biri olan bu konu, benim adaylık sürecimi şekillendiren başlıca etkenlerden biridir ve bu durum yıllardır dile getirdiğim öncelikli hedefimdir. Bununla birlikte, 3 Temmuz öncesinde yakaladığımız, Avrupa'nın birçok prestijli mecrasına konu olan sportif ve ekonomik başarılarımızın tekrar yakalanması için gerekli çalışmaların başlatılması, yine birincil hedeflerimin içerisinde yer almakta. Fenerbahçe başkanlığım döneminde başımıza gelen bu kumpasın tüm çıplaklığıyla ortaya çıkması, akabinde de zararların tazmini ve başta olmak üzere tüm branşlarda zirve, halihazırdaki başarılı branşlarımızın bu durumunun stabil kalması için gerekli ekonomik ve sosyal zeminin sağlanması adına ilk girişimlerin yapılması boynumun borcudur. Bu sebeple, tekrar belirtmek isterim ki haziran ayında son kez Fenerbahçe başkanlığına adayım."

    , Fenerbahçe Kulübünün tüm takım ve sporcularının başarılı bir sezon geçirdiğini aktararak, " takımımız, lig ve kupada şampiyonluk iddiasını sürdürmektedir ve bu mücadele son maçın son düdüğüne kadar devam edecektir. Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız üst üste dördüncü kez 'de bulunmakta ve üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadelesini sürdürmektedir. Tüm amatör sporcularımız Fenerbahçe ve milli forma altında 'ye gururlar yaşatmak için mücadelelerine devam etmektedir. Fenerbahçe arması ve için yarışan tüm takım, sporcu, antrenör ve yöneticilerimize şampiyonluklar, kupalar, madalyalar ve başarılar dilerim." şeklinde görüş belirtti.

    1. 30.4.2018 13:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Son kez başkanlığına adayım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN