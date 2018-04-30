Alper Potuk’tan örnek davranış
Batman'da 11 yıldır çocuk felci hastalığı ile mücadele eden 20 yaşındaki Ercan Çitçi'nin ailesi, tedavi masraflarını üstlenen Fenerbahçeli Alper Potuk'a teşekkür ziyaretinde bulundu.
- 30.4.2018 11:10
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 4
Yorum
kartal şenol hoca sana bjk yakışıyor sonuna kadar beraberiz ama şu pepenin ilk golde nasıl geriye kaçıyor anlamak mümkün değil resmen kaçıyor yazık
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 4
Yorum
misafir git artık şenol güneş.beşiktaşa da fenerbahçe düşmanlığı aşılayarak görevini yaptın bitti..
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Galatasaray Beşiktaş maçının istatistikleri
Toplam 6
Yorum
gs hiç kimse boşuna imparator olmadı....durmak yok.. devamm..
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