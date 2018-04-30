Alper Potuk’tan örnek davranış – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’tan örnek davranış

    Alper Potuk’tan örnek davranış

    'da 11 yıldır çocuk felci hastalığı ile mücadele eden 20 yaşındaki Ercan Çitçi'nin ailesi, tedavi masraflarını üstlenen Fenerbahçeli 'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

    Sarı-lacivertli ekibin 27 yaşındaki milli yıldızı , örnek bir davranışa imza attı. Tecrübeli oyuncunun 'ın Sason ilçesinde 11 yıldır çocuk felci hastalığı ile mücadele eden 20 yaşındaki Ercan Çiftçi'nin tedavi masraflarını üstlendiği ortaya çıktı. 8 ay önce başlayan süreç sonunda Alper'i ziyaret eden Çiftçi ailesi, milli futbolcuya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

    1. 30.4.2018 11:10
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