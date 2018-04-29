Yıldırım: Tek istediğim beraat
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Divan Kurulu'nda başkanlık seçimi ile ilgili konuştu.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Divan Kurulu'nda başkanlık seçimi ile ilgili konuştu. Yıldırım, "Yeni bir süreç başlıyor. Benim bir tek isteğim var onu söyledim. Yargıtay kararı ile beraat etmek. Bunu en azından 2013'teki yeniden yargılama kararı verildikten sonra da söyledim. Benim 20 yıldır yaptığım F.Bahçe Başkanlığı onur ve şereftir. Aileme bırakabileceğim en büyük mirastır. Benim başkanlıkla ilgili veya başkanlık koltuğundan gitmeme gibi bir derdim yok. Böyle bir şey olsaydı '1 Milyon Üye' projesini hayata geçirmezdim. F.Bahçe'yi halka açtık. Halk istediği gibi bu kulübe üye olabilir, bu kulüpte söz sahibi olabilir. Aziz Yıldırım, Yargıtay kararı ile beraatı alacak. Bu beraat kararıyla birlikte benimle beraber yönetimde bulunan bütün yöneticiler beraat edecektir. F.Bahçe'nin üzerindeki o kara leke kalkmış olacak. Benim mücadelem budur. Bu kulübün kapısında bekçi olmaya her zaman hazırım. Başkan olarak değil" diye konuştu.
- 29.4.2018
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
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Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
Yıldırım: Tek istediğim beraat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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