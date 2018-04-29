Şekip Mosturoğlu: "Hakem Beşiktaş’ı cesaretlendirdi" – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    : "Hakem ’ı cesaretlendirdi"

    Şekip Mosturoğlu: "Hakem Beşiktaş’ı cesaretlendirdi"

    Fenerbahçe Asbaşkanı , toplantısında 'ndaki maçına yönelik açıklamalar yaptı.

    Fenerbahçe Asbaşkanı , toplantısında 'ndaki maçına yönelik açıklamalar yaptı.

    Mosturoğlu, "Beşiktaş maçı esnasında özellikle korner köşelerinde yapılanların kumpas olduğunu açıklamıştık ve Cumhurbaşkanı da aynı şeyleri ifade etti. Bu organize eylemler sonrasında hakem gerek bu olaylardan olumsuz etkilenerek, tecrübesiz bir hakem olarak hareket ederek Beşiktaşlıları cesaretlendirmiştir. Bazı Beşiktaşlıların da provokasyonu sonucunda sahayı terk etmişler ve bu müsabakaya aykırı durumu hakem tatil etmiştir. Anadolu savcılığından soruşturma başlatılmış ve bizlerle bu durum paylaşıldığında bilgilendireceğiz. Tıpkı 3 Temmuz'da olduğu gibi bize yargısız infaz yapıldı" ifadelerini kullandı.

    KOCAMAN BİR HOCADAN FAZLASI
    Şekip Mosturoğlu, Teknik Direktör 'ın 3 Temmuz'da olduğu gibi bir teknik direktörden daha fazlası olduğunu söyledi. Mosturoğlu, "Aykut Kocaman rakibin her türlü provakasyonuna rağmen oyuna gelmemiş ve oyunlara engel olmuştur. Futbolcularımızdan en büyük isteğimiz tekrarlanacak maçta rakibimizi eleyerek finale çıkmaları ve kupayı almalarıdır" diye konuştu.

    1. 29.4.2018
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