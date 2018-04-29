Şekip Mosturoğlu: "Hakem Beşiktaş’ı cesaretlendirdi"
Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Divan Kurulu toplantısında Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçına yönelik açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Divan Kurulu toplantısında Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçına yönelik açıklamalar yaptı.
Mosturoğlu, "Beşiktaş maçı esnasında özellikle korner köşelerinde yapılanların kumpas olduğunu açıklamıştık ve Cumhurbaşkanı da aynı şeyleri ifade etti. Bu organize eylemler sonrasında hakem gerek bu olaylardan olumsuz etkilenerek, tecrübesiz bir hakem olarak hareket ederek Beşiktaşlıları cesaretlendirmiştir. Bazı Beşiktaşlıların da provokasyonu sonucunda sahayı terk etmişler ve bu müsabakaya aykırı durumu hakem tatil etmiştir. Anadolu savcılığından soruşturma başlatılmış ve bizlerle bu durum paylaşıldığında bilgilendireceğiz. Tıpkı 3 Temmuz'da olduğu gibi bize yargısız infaz yapıldı" ifadelerini kullandı.
KOCAMAN BİR HOCADAN FAZLASI
Şekip Mosturoğlu, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın 3 Temmuz'da olduğu gibi bir teknik direktörden daha fazlası olduğunu söyledi. Mosturoğlu, "Aykut Kocaman rakibin her türlü provakasyonuna rağmen oyuna gelmemiş ve oyunlara engel olmuştur. Futbolcularımızdan en büyük isteğimiz tekrarlanacak maçta rakibimizi eleyerek finale çıkmaları ve kupayı almalarıdır" diye konuştu.
- 29.4.2018
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
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Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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