Mauricio İsla geri döndü – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Mauricio İsla geri döndü

    Mauricio İsla geri döndü
    'nin Şilili sağ beki Mauricio İsla, ligde 2 hafta sonra 21 kişilik kadroya alındı. Yabancı kontenjanı nedeniyle son 2 haftada teknik direktör tarafından kadroya alınmayan tecrübeli futbolcu, Dirar'ın sakatlığı nedeniyle 21 kişilik kadroya girdi.
    1. 29.4.2018
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