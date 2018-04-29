Kemal Özdeş: "Konsantrede zorlandık" – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    : "Konsantrede zorlandık"

    Kemal Özdeş: "Konsantrede zorlandık"

    Kasımpaşa Teknik Direktörü karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

    Kasımpaşa Teknik Direktörü karşılaşma sonrası şu ifadeleri kullandı: "Zor bir karşılaşmmaydı. Erken bir gol yedik. Sonra beraberliği yakalamıştık ancak güzel bir gol yedik. Son haftalara doğru konsantrasyonu korumak gittikçe zorlaşıyor. 1-1'den sonra golü bulabilirdik ama olmadı. Rakibi tebrik ediyorum."
    1. 29.4.2018
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