Josef de Souza Kasımpaşa’yı seviyor – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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HEPSİ
    29 Nisan 2018, Pazar
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    de Souza ’yı seviyor

    <a href="/index/josef?id=2bd2daf5-d946-4f29-9564-ad69e07f58a1" class="" rel="tag">Josef</a> de Souza <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a>’yı seviyor
    'nin başarılı ismi de Souza, 'yı yine boş geçmedi. 'deki üçüncü sezonunu geçiren , dün akşam takımının ilk golünü kaydetti ve çıktığı üç deplasmanında da gol atmayı başardı. Brezilyalı bu sezonki üçüncü golünü kaydetti. Bu arada dün 'nin 4'üncü golüne imza atan Vincent Janssen, 'de 217 gün sonra golle tanıştı.
    1. 29.4.2018
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