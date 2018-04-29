Fenerbahçeli Skrtel başından yaralandı – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Fenerbahçeli Skrtel başından yaralandı

    Fenerbahçeli Skrtel başından yaralandı

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Fenerbahçe'de Slovak savunmacı Martin Skrtel'in kafasında yarık meydana geldi..

    1. 28.4.2018 20:24
    2. Güncelleme: 29.4.2018 01:37
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