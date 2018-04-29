Fenerbahçeli Şener Özbayraklı: "3 maç kaldı" – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Fenerbahçeli Özbayraklı: "3 maç kaldı"

    Fenerbahçeli Şener Özbayraklı: "3 maç kaldı"
    maçı sonrası konuşan Şere önlerinde 3 zorlu maç kaldığını söyledi. , "Rakiplerimizin puan kaybını bekliyoruz. Allah nasip ederse şampiyon oluruz. Kural değil ama ben de gol sevincimi yaşamadım" dedi.
    1. 29.4.2018
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