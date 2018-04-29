Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    'de şoku!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de <a href="/index/nabil-dirar?id=29f207f2-1ba4-4c09-ad79-7567de07f22b" class="" rel="tag">Nabil Dirar</a> şoku!
    F.Bahçe'de son haftalarda formuyla dikkat çeken Nabil Dirar sakatlığı sebebiyle son anda kadrodan çıkarıldı. Kasığında çekme hisseden yıldız isim kadroya alınmadı. Yerine Alper Potuk oynadı.
    1. 29.4.2018
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