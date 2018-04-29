Fenerbahçe'de inancın zaferi – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    'de inancın zaferi

    Fenerbahçe'de inancın zaferi

    ve Akhisar yenilgilerinin ardından toparlanan sarı-lacivertliler, son 7 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ağlara tam 19 gol bıraktı.

    Bu sezon zirveyi uzun bir süre uzaktan takip eden Fenerbahçe son haftalara yaklaştıkça adeta patlama yaptı. Üst üste gelen Beşiktaş ve Akhisarspor mağlubiyetlerin ardından büyük şok yaşayan sarı-lacivertliler buna karşılık silkinip lige tutundu, Kasımpaşa'yı da yenerek arka arkaya 5 galibiyete imza attı. Bunun yanı sıra son 7 maçta yenilgi görmeyerek tam 19 puanı hanesine yazdırdı. Kanarya bu periyotta sadece 0-0 berabere biten Galatasaray maçında puan yitirdi.

    zirve yürüyüşünü sürdürürken attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Kasımpaşa ağlarına dün akşam tam 4 gol bırakan sarı-lacivertliler son 7 haftada tam 19 gol atmayı başardı. Ayrıca savunmada da devleşti. Mücadeleci futboluyla taraftarlarını şampiyonluk için umutlandıran Fenerbahçe bu süreçte Volkan Demirel'in de etkili performansı ile kalesinde sadece 3 gol gördü.

    ZIMBA YAPTI
    karşısında Fenerbahçe'yi ikinci kez öne geçiren gol Şener Özbayraklı'dan geldi. 64. dakikada ilk vuruşu rakibinden dönen başarılı futbolcu ardından topu yeniden kaptı ve topu sert bir vuruşla üst ağlara zımbaladı.
    1. 29.4.2018
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