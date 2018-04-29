Fenerbahçe'de inancın zaferi
Beşiktaş ve Akhisar yenilgilerinin ardından toparlanan sarı-lacivertliler, son 7 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ağlara tam 19 gol bıraktı.
Fenerbahçe zirve yürüyüşünü sürdürürken attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Kasımpaşa ağlarına dün akşam tam 4 gol bırakan sarı-lacivertliler son 7 haftada tam 19 gol atmayı başardı. Ayrıca savunmada da devleşti. Mücadeleci futboluyla taraftarlarını şampiyonluk için umutlandıran Fenerbahçe bu süreçte Volkan Demirel'in de etkili performansı ile kalesinde sadece 3 gol gördü.
ZIMBA YAPTI
Kasımpaşa karşısında Fenerbahçe'yi ikinci kez öne geçiren gol Şener Özbayraklı'dan geldi. 64. dakikada ilk vuruşu rakibinden dönen başarılı futbolcu ardından topu yeniden kaptı ve topu sert bir vuruşla üst ağlara zımbaladı.
- 29.4.2018
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
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Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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