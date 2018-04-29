Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: "Tek istediğim beraat"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Divan Kurulu'nda başkanlık seçimi ile ilgili konuştu. Yıldırım, "Yeni bir süreç başlıyor. Benim bir tek isteğim var onu söyledim. Yargıtay kararı ile beraat etmek. Bunu en azından 2013'teki yeniden yargılama kararı verildikten sonra da söyledim. Benim 20 yıldır yaptığım F.Bahçe Başkanlığı onur ve şereftir. Aileme bırakabileceğim en büyük mirastır. Benim başkanlıkla ilgili veya başkanlık koltuğundan gitmeme gibi bir derdim yok. Böyle bir şey olsaydı '1 Milyon Üye' projesini hayata geçirmezdim. F.Bahçe'yi halka açtık. Halk istediği gibi bu kulübe üye olabilir, bu kulüpte söz sahibi olabilir. Aziz Yıldırım, Yargıtay kararı ile beraatı alacak. Bu beraat kararıyla birlikte benimle beraber yönetimde bulunan bütün yöneticiler beraat edecektir. F.Bahçe'nin üzerindeki o kara leke kalkmış olacak. Benim mücadelem budur. Bu kulübün kapısında bekçi olmaya her zaman hazırım. Başkan olarak değil" diye konuştu.