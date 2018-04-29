Aykut Kocaman'ın şampiyonluk inancı sürüyor! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    'ın şampiyonluk inancı sürüyor!

    Aykut Kocaman'ın şampiyonluk inancı sürüyor!

    “Çok zor bir maçtı. Özellikle 1-1’e geldikten sonra geriye düşebilirdik. Kazanmamız rakipleri de zorlayacak. Derbide iki takım da kazanmak isteyecektir. Şampiyonluğa inancımız tam. Tüm maçları kazanıp, bekleyeceğiz.”

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , çok zor bir deplasmandan oldukça önemli bir 3 puan kazandıklarını ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Son haftalarda gittikçe yükselen bir performansımız var. Evimizdeki Akhisar maçını kazansaydık şu anda 3 puan önde olacaktık. Artık geriye yönelik de konuşmanın faydası yok. Önümüze bakıyoruz. Yarın (bugün) çok önemli bir maç var. İki rakibimiz de puan kaybedebilir, bir tanesi 3 puan verebilir. Bugüne dönecek olursak, maç başlamadan Dirar'ın sakatlık yaşaması planlarımızı biraz bozdu. Alper'i kullanmak istedim ancak performansı ne beni ne de kendisini tatmin etti. İlk yarıda öne geçmek önemliydi fakat ikinci golü bulamamak bizim için sıkıntı yarattı. Ardından rakibin golü bizi hamle yapmaya zorladı. Şener son maçlarda güzel goller atmaya başladı. Bugünkü golün güzel olmasının dışında çok önemliydi. Üçüncü golü bulunca çok rahatladık. Bugün puan kaybetseydik şansımız çok ama çok azalırdı. Kazandığımız için rakipler de strese girecektir. Rakiplerden önce oynamanın bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Güzel bir galibiyet alarak yolumuza devam ediyoruz. Alacağımız 9 puan kaldı. Hepsini toplayıp, rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. , Alanya'nın kazanmasıyla zora düştü, 'i yenmek için sahada olacaktır. Derbi de berabere biterse bizim önümüz daha çok açılır. Şampiyon olabiliriz" diye konuştu.

    1. 29.4.2018
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