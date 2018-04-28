Veigneau: Sahada bir tiyatro oynandı

İşte o açıklamalar:

"4 gol yemeyi hak edecek bir oyun oynamadık. Biz beraberlik golünü bulduktan sonra oyun tiyatroya döndü. Top bana çarptıktan sonra yerde kaldım, devam edemedim. 3. golde ise top aut çizgisini geçmişti. Fenerbahçe'nin bunlara ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. O pozisyonda ben de durmazdım çünkü oyuncuyla ilgili bir durum değil, oyunu durdurması gereken hakemdir. Bununla ilgili bir kural var mı bilmiyorum ama Şener tabii ki devam edecek. Hakemin oyunu durdurması gerekirdi."