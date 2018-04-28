Perşembe günü bir sürpriz var – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    günü bir sürpriz var

    Perşembe günü bir sürpriz var

    Sarı-lacivertli yönetimin, 'ın çıkmayacağını açıkladığı kupa derbisi için bir sürpriz hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

    Sarı-lacivertli yönetimin, 'ın çıkmayacağını açıkladığı kupa derbisi için bir sürpriz hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Yönetimin, Ülker Stadı'nın boş tribünlerine günü çok ses getirecek bir pankart asacağı konuşuluyor.
    1. 28.4.2018
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