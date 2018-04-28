Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'ten Fenerbahçeli Şener Özbayraklı'ya gönderme!

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, karşılaşmanın büyük bölümünde istedikleri gibi oynadıklarını belirterek, "Garip bir akşam oldu. 4-1 kaybetmek çok zor. Bunu anlatmak da çok zor. Sezon başından beri üst sıralarda olma hedefimizden bahsettim. Bugün belki son fırsattı. Kalemize gelen ilk şut bizi skorda geriye düşürdü. Oyuncularıma devre arasında ilk yarıdaki oyunun değerini anlattım. İkinci yarıya coşkulu başladık, golü de bulduk." ifadelerini kullandı.

Hücum oyuncularının gol pozisyonlarında tercihlerini bireysel oynamaktan yana kullandığını vurgulayan Özdeş, şöyle devam etti:

"Sanırım 64. dakikaydı, savunma arkasına sarkan oyuncumuz pozisyonu kendi kullanmayı tercih etti. Bu bize pahalıya patladı. Trezeguet o pozisyonda pas verse belki biz öne geçmiş olacaktık. Pozisyon döndü ve kalemize gol oldu. Oyun üstünlüğü de Fenerbahçe'ye geçti. Maçı 4-1 kaybettik, bundan dolayı çok üzgünüm. Kasımpaşa'nın her zaman hedefi olacaktır. Üst sıralardaki takımları yakalamaya çalışacağız. Kim hak ediyorsa o şampiyon olsun."

Kemal Özdeş, Şener Özbayraklı'nın rakibi yerdeyken attığı golle ilgili sorulan bir soru üzerine ise şu cevabı verdi:

"Şener'i bu durumdan dolayı kimse eleştirmez. Gelecek sene kimse bu maçın skorunu hatırlamayacak. Şener o topu taca vursaydı herkes o davranışı hatırlayacaktı. Bu ülkede kazanmak için her şey mübah. Fenerbahçe o pozisyonda topu dışarı atsa da bizi yenebilecek güce sahip bir takım."

Kasımpaşa ile elde ettikleri puanı ve fikstürdeki yerlerini başarı saymadığını da ifade eden Özdeş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kasımpaşa yukarılarda olması gereken bir kulüp. Bunun çok fazla nedeni var. İlk yarı sayı olarak eksik kadroyla mücadele ettik. Elbette bu bir bahane değil. Ligin en genç takımıyız. Oynayarak ve hata yaparak öğrenecek bir oyuncu grubum var. İstediğim yer ve puan burası değil. Hep daha iyi kalite sunmamız gerekiyor. Hedeflediğimiz yerde değiliz ama kalan maçları kazanmak istiyoruz."

Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

ŞENER ÖZBAYRAKLI: O ATMOSFERDE ONU DÜŞÜNMÜYORSUNUZ

Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı, bu sezon attığı 3 golü de dış sahada kaydetti. Kasımpaşa karşısında takımının 2. golüne imza atan ve galibiyette önemli rol oynayan Şener, bu sezon Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol attı. Şener, ligde ikinci yarıda Kayserispor ve Kasımpaşa'ya, kupada ise Beşiktaş'a deplasmanda gol atma sevinci yaşadı.

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Şener Özbayraklı "Son 3 maçımız kaldı. Şampiyonluk için puan kaybetmeden devam etmemiz gerekiyor. Puan farkı var. Rakiplerimizin puan kaybını bekliyoruz. İnşallah en iyi şekilde maçlarımızı tamamlarız ve biz şampiyon oluruz" dedi.

"BAŞKA BİR ALANDA OLSA TOPU BIRAKIRDIM"

Şener, attığı golde topun Veigneau'nun hassas bölgesine geldiği ve Kasımpaşalı oyuncunun kendisini eleştirdiği yönündeki ifadeler üzerine ise "Gol sevincini ben yaşamadım. Top altıpas içinde. Başka bir bölgede olsaydı topu bırakırdım. O atmosferde onu düşünemiyorsunuz. Bende de moral bozukluğu oldu ama ayıp etmedik. Ben o açıdan bakmıyorum. Nasip bizim içinmiş. İnşallah bunun hakkında kötü yorum yapmazlar" ifadelerini kullandı.