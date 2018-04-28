Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    - maçının 11'leri belli oldu

    Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu

    , Süper Lig'in 31. haftasında 'ya konuk oluyor

    'in 31. haftasında , deplasmanına çıkıyor.

    Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek..

    Fenerbahçe'nin 11'i;
    Volkan, Şener, Nesutadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, , Alper, Aatıf, Giuliano,

    Kasımpaşa'nın 11'i;
    Eray, Omeuro, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Mensah, Trezeguet, İlhan, Diagne

    1. 28.4.2018 17:49
    2. Güncelleme: 28.4.2018 18:19
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