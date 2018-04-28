Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek..
Fenerbahçe'nin 11'i;
Volkan, Şener, Nesutadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Aatıf, Giuliano, Soldado
Kasımpaşa'nın 11'i;
Eray, Omeuro, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Mensah, Trezeguet, İlhan, Diagne
- 28.4.2018 17:49
- Güncelleme: 28.4.2018 18:19
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Provokasyona dikkat!
Toplam 1
Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
Toplam 1
Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
Toplam 1
Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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