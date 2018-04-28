Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında olay yaratan 2 pozisyon

Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'yi konuş ettiği karşılaşmanın 23. dakikasında çalımlarla ceza sahası içine giren Trezeguet, kaleye vuruşunu yapmak isterken Şener'in yaptığı hamlenin ardından bir anda yerde kaldı. Kasımpaşalı oyuncular penaltı beklerken, hakem Cüneyt Çakır devam kararı verdi.

RIDVAN DİLMEN: FENERBAHÇE'NİN PENALTISI VERİLMEDİ

Maçın 42. dakikada ise Fenerbahçe'de oyuncular, ceza alanında elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı bekledi ancak Çakır bir kez daha penaltı vermeye gerek duymadı.

Mücadelenin devre arasında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Cüneyt Çakır için Fenerbahçe'nin kazanması lazım. 3 metreden penaltıyı göremedi. Enteresandır ki, Soldado da önündeki pozisyonu göremedi. Pozisyon ele çarpma değil. Bana göre Kasımpaşalı oyuncunun elle müdahalesi var, net penaltı, tartışmasız penaltı." dedi.

Görüntüler BeinSports'tan alınmıştır…