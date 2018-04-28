Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı
Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin toplam borcunun 295 milyon 917 bin 435 lira olduğu bildirildi.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen nisan ayı olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında derneğin borcu açıklandı.
Toplantıda mali durumla ilgili üyelere açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Rahmi Kandak, derneğin toplam borcunun 295 milyon 917 bin 435 lira olduğunu açıkladı.
Mevcut ve alacakların 43 milyon 345 bin 857 lira olduğunu kaydeden Kandak, net borcun ise 252 milyon 571 bin 578 lira olduğunu belirtti.
Gelirler toplamının 66 milyon 27 bin 80 lira olduğunu aktaran Kandak, giderlerin ise 129 milyon 126 bin 300 lira olduğunu dile getirdi. Kandak, gider fazlasının ise 63 milyon 99 bin 220 lira olduğunu ifade etti.
Rahmi Kandak, yöneticilere olan borçların bu rakamlara dahil olmadığını da kaydetti.
- 28.4.2018 12:23
-
Provokasyona dikkat!
Toplam 1
Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
-
Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
Toplam 1
Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
-
Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
Toplam 1
Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.