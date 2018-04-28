Fenerbahçeli Skrtel başından yaralandı – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    Fenerbahçeli Skrtel başından yaralandı

    Fenerbahçeli Skrtel başından yaralandı

    'nin Slovak yıldızı 'in, maçında aldığı darbe nedeniyle kafasında açılma meydana geldi.

    'in 31. haftasında deplasmanında boy gösteren 'de Slovak savunmacı 'in kafasında yarık meydana geldi.

    Maçın ilk yarısında girdiği kafa topunda rakibiyle çarpışan tecrübeli futbolcu, yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etti. İlk 45 dakikanın sona ermesiyle birlikte hızlıca soyunma odasına hareket eden Skrtel'e soyunma odasında da müdahale edildi.

    1. 28.4.2018 20:24
    2. Güncelleme: 28.4.2018 21:40
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