Fenerbahçe'de Vefa Küçük yeniden başkan
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Seçimli Olağan Toplantısı'nda Vefa Küçük , 283 oy alarak yeniden başkan seçildi.
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına mevcut Başkan Vefa Küçük ile Ufuk Aydın aday oldu. Vefa Küçük kullanılan 296 oyun 283'ünü alarak yeniden Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına seçilirken, diğer aday Ufuk Aydın 13 oy aldı.
Vefa Küçük yaptığı açıklamada, ''Değerli arkadaşlarım mutluyum, 3 sene daha hizmet edeceğim. Beni yeniden bu göreve seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanmasıydı. Öteki arkadaş da seçilseydi değerli hizmetler verirdi. Demokratik bir yarış yaptık. Hepinizden Allah razı olsun, kazanan Vefa Küçük değil, Fenerbahçe kazanmıştır'' dedi.
- 28.4.2018 14:04
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
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Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
Fenerbahçe'de Vefa Küçük yeniden başkan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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