Fenerbahçe'de Vefa Küçük yeniden başkan – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    'de yeniden başkan

    Fenerbahçe'de Vefa Küçük yeniden başkan

    Kulübü Yüksek Divan Kurulu Seçimli Olağan Toplantısı'nda , 283 oy alarak yeniden başkan seçildi.

    'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına mevcut Başkan ile Ufuk Aydın aday oldu. Vefa Küçük kullanılan 296 oyun 283'ünü alarak yeniden Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına seçilirken, diğer aday Ufuk Aydın 13 oy aldı.

    Vefa Küçük yaptığı açıklamada, ''Değerli arkadaşlarım mutluyum, 3 sene daha hizmet edeceğim. Beni yeniden bu göreve seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanmasıydı. Öteki arkadaş da seçilseydi değerli hizmetler verirdi. Demokratik bir yarış yaptık. Hepinizden Allah razı olsun, kazanan Vefa Küçük değil, Fenerbahçe kazanmıştır'' dedi.

    1. 28.4.2018 14:04
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