Muratbey Uşak küme düştü
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    , 'ı deplasmanda devirdi!

    Fenerbahçe Doğuş, Muratbey Uşak'ı deplasmanda devirdi!

    ’nin 27. hafta maçında , sahasında ile karşılaştı. Müsabakadan Fenerbahçe Doğuş 90-81 galip ayrıldı.

    'nin 27. hafta maçında , sahasında ile karşılaştı. Müsabakadan Fenerbahçe Doğuş 90-81 galip ayrıldı.

    Salon: Spor Salonu
    Hakemler: Ziya Özorhon xx, İsmail Aydın xx, Kerem Baki xx
    Muratbey Uşak: Solomon x 3, Efe Ceran x, Şafak Edge x 11, Calloway xxx 20, Ali Yurtseven x, Tayfun Erülkü x 13, Carmichael xxx 14, Murat Kozan x 5, Mehmet Özgül x, Miles xxx 15, Yiğit Özovalı x, Süleyman Yavaş x
    Başantrenör: Mustafa Mavili
    Fenerbahçe Doğuş: Thomson xxx 13, Melli x 4, Barış Hersek x 2, x 4, Wanamaker xx 8, Egehan Arna x 2, Nunnally xx 13, Guduric xx 11, x 2, Ali Muhammed xx 9, Ahmet Düverlioğlu xx 13, Datome xx 9
    Başantrenör: Zelimir Obradovic
    1. Periyot: 25-14 (Muratbey Uşak lehine)
    Devre: 41-39 (Muratbey Uşak lehine)
    3. Periyot: 57-63 (Fenerbahçe Doğuş lehine)
    Beş faul: Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Doğuş)

    1. 28.4.2018 19:31
    2. Güncelleme: 28.4.2018 19:36
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