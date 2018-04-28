Fenerbahçe Doğuş, Muratbey Uşak'ı deplasmanda devirdi!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 27. hafta maçında Muratbey Uşak, sahasında Fenerbahçe Doğuş ile karşılaştı. Müsabakadan Fenerbahçe Doğuş 90-81 galip ayrıldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Muratbey Uşak, sahasında Fenerbahçe Doğuş ile karşılaştı. Müsabakadan Fenerbahçe Doğuş 90-81 galip ayrıldı.
Salon: Uşak Üniversitesi Spor Salonu
Hakemler: Ziya Özorhon xx, İsmail Aydın xx, Kerem Baki xx
Muratbey Uşak: Solomon x 3, Efe Ceran x, Şafak Edge x 11, Calloway xxx 20, Ali Yurtseven x, Tayfun Erülkü x 13, Carmichael xxx 14, Murat Kozan x 5, Mehmet Özgül x, Miles xxx 15, Yiğit Özovalı x, Süleyman Yavaş x
Başantrenör: Mustafa Mavili
Fenerbahçe Doğuş: Thomson xxx 13, Melli x 4, Barış Hersek x 2, Melih Mahmutoğlu x 4, Wanamaker xx 8, Egehan Arna x 2, Nunnally xx 13, Guduric xx 11, Sinan Güler x 2, Ali Muhammed xx 9, Ahmet Düverlioğlu xx 13, Datome xx 9
Başantrenör: Zelimir Obradovic
1. Periyot: 25-14 (Muratbey Uşak lehine)
Devre: 41-39 (Muratbey Uşak lehine)
3. Periyot: 57-63 (Fenerbahçe Doğuş lehine)
Beş faul: Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Doğuş)
- 28.4.2018 19:31
- Güncelleme: 28.4.2018 19:36
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Provokasyona dikkat!
Toplam 1
Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
Toplam 1
Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
Toplam 1
Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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