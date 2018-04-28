Fenerbahçe Doğuş Belgrad'ı sallayacak!
F.Bahçe’yi 4. kez Final Four’a taşıyan Sırp antrenör, ülkesinde bir kez daha Euroleague şampiyonu olmak için yarışacak. Belgrad’da Obra’ya Partizan taraftarlarının da büyük destek vermesi bekleniyor...
FENER'DE KENDİNİ AŞTI
Obradovic , başarılarla dolu kariyerinde daha önce Panathinaikos'u 1999-2002'de, F.Bahçe'yi 2014-2017 yıllarında 3'er kez üst üste Final Four'a götürmüştü. Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon F.Bahçe'de hem kulüp hem de kendi rekorunu da egale etmiş oldu. Final Four'da 17. kez yer alarak bu alanda kendisine ait rekoru da geliştiren Sırp çalıştırıcı, 9 şampiyonlukla Euroleague'i en fazla kazanan hoca unvanına da sahip.
O BİR SÜPÜRÜCÜ!..
Sarı-Lacivertliler, Obradovic'le Play-Off'lara damga vurdu. F.Bahçe, 2014-15'te Maccabi, 2015-16'da R. Madrid, 2016-17'de Panathinaikos'u Play-Off serilerinde ezdi geçti. Üç rakibine de maç kaybetmeden geçen F.Bahçe, sadece bu sezon Baskonia'ya bir kez yenildi (3-1). Böylelikle Obra yönetimindeki F.Bahçe, 13 Play-Off maçının 12'sini kazanarak etkileyici bir performans sergiledi.
KAZANMA REKORU KIRDI
Fenerbahçe Doğuş, en başarılı normal sezonunu geçirerek Final Four'a kaldı. 2014-15 ve 2015- 16'da normal sezonda 22'şer galibiyet alan Kanarya, 2016-17'de ise 21 galibiyetle Final Four'a gitmişti. Obra'nın talebeleri, bu sezon ise 24 galibiyetle Final Four'un yolunu tuttu. F.Bahçe bu sezon 10 maç kaybetti. Öte yandan F.Bahçe, Türk takımları arasında en fazla Final Four'a kalan ekip olmayı başardı.
- 28.4.2018
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Mesut Özil ekmeği öpüp kenara koydu
Toplam 7
Yorum
gkhn Şu adamın Galatasaraylı olmasını çok isterdim...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır
Toplam 27
Yorum
Haydar Çıkacaklar zaten başkanım. Bunlarda bir tiyatro lakin sizin tanıdığınızı zannettiğiniz BJK yi bunların ne hale getirdiğini görün.
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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
cüneyt çakır ? Kasımpaşa nın 3 büyüklerle oynadıkları maçları neden Cüneyt çakır yönetiyor hep ? biri talimat vermiş gibi sanki durum ....
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