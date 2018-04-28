Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti | Kasımpaşa Fenerbahçe maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-1 kazandı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisini beklemeye başladı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Souza, 64. dakikada Şener Özbayraklı ve 74. dakikada Valbuena kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü ise 52. dakikada Skrtel attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 63'e yükseltti ve lider Galatasaray ile puanlarını eşitledi. Kasımpaşa ise 40 puanda kaldı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

17. dakikada sağ kanattan Mensah'ın sert ortasına ön direkte iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

18. dakikada karambolde topu ceza yayı solunda önünde bulan Chahechouhe'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

27. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasına ön direkte Pavelka'nın kafa vuruşunda top arka direğe paralel dışarı gitti.

31. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Aatıf'ın ara pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın bekletmeden ortasında, altıpasta müsait durumda bulunan De Souza'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

35. dakikada sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ilerleyen Alper Potuk'un sert ortasında kale sahasında bulunan Soldado meşin yuvarlağa dokunamadı.

45+1. dakikada ön alanda rakibinden presle topu kapan De Souza, topu Chahechouhe'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı içinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Alper Potuk'un yerden ortasında kaleci Eray'ın ayaklarıyla çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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