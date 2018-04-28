"Aykut Kocaman istifa edecek" – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    " istifa edecek"

    "<a href="/index/aykut-kocaman?id=1136869f-b6b3-4cc4-8b71-da62438a9176" class="" rel="tag">Aykut Kocaman</a> istifa edecek"

    Fotomaç yazarı Kasımpaşa - maçından sonra gündem olacak açıklamalar yaptı.

    'ın sezon sonunda istifa edeceğini söyleyen Dilmen, bu iddiasını ise sezon sonunda olacak kongreye bağladı. 'ın kalması halinde Kocaman'ın da devam edeceğini belirten Dilmen, 'ın olası yeni yönetime kolaylık sağlamak adına sezon biter bitmez istifasını sunacağını söyledi.
    1. 28.4.2018 21:20
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