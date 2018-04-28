Aatıf: "Gol benim esas işim zaten" – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"

    Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"

    Son 5 haftada 4 gol birden atarak müthiş bir performans ortaya koyan Aatıf, 'yı da boş geçmek istemediğini söyledi.

    Son 5 haftada 4 gol birden atarak müthiş bir performans ortaya koyan Aatıf, 'yı da boş geçmek istemediğini söyledi. Faslı futbolcu, "Bir süre aksatmıştım ama ben zaten golcüyüm. Allah'ın yardımıyla bunu yeniden göstermeye başladım" dedi.
    1. 28.4.2018
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