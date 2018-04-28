18 şüpheli daha hakim önünde – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    18 şüpheli daha hakim önünde

    18 şüpheli daha hakim önünde

    ile arasında oynanan olaylı kupa derbisinde gözaltına alınan ve savcılık sorguları tamamlanan 22 şüpheliden 18'i adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilirken, 4'ü serbest bırakıldı.

    ile arasında oynanan olaylı kupa derbisinde gözaltına alınan ve savcılık sorguları tamamlanan 22 şüpheliden 18'i adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilirken, 4'ü serbest bırakıldı. Önceki gün mahkemeye çıkan 3 kişi "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.
    1. 28.4.2018
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