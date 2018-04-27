Neto, Fenerbahçe'de kalmak istiyor – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
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    , 'de kalmak istiyor

    Neto, Fenerbahçe'de kalmak istiyor

    'nin 'ten kiraladığı Portekizli stoper , sarı-lacivertlilerde kalma konusunda hala umutlu.

    'nin 'ten kiraladığı Portekizli stoper , sarı-lacivertlilerde kalma konusunda hala umutlu. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe'deki durumum konusunda net bir şey söyleyemem. Sezon sonunda her şey netleşecek" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
    1. 27.4.2018
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