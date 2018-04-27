Neto, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Fenerbahçe'nin Zenit'ten kiraladığı Portekizli stoper Neto, sarı-lacivertlilerde kalma konusunda hala umutlu.
- 27.4.2018
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
Neto, Fenerbahçe'de kalmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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