Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Beşiktaş yönetimi, F.Bahçe ile oynayacağı kupa derbisine çıkmama cezası aldı. Peki bu durumda ne ceza alacak? Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 8.maddesine göre Türkiye Kupası'nda mücadeleye çıkmayan takım hükmen yenik sayılıyor ve o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilmesiyle birlikte gelecek yıl da kupada yer alamayacak. Türkiye Kupası boyunca elde ettiği gelirleri de TFF'ye geri iade etmek zorunda kalacak.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden oynanmasına karar verilirken siyah beyazlı kulüp olağanüstü toplandı.
Beşiktaş'ın maça çıkmama kararı sonrası, siyah-beyazlılar Türkiye Kupası'ndan men edilecek. Böylece Fenerbahçe direkt olarak finale yükselirken, siyah-beyazlılara ağır yaptırımlar uygulanacak.
Beşiktaş'ın kupa maçına çıkmama kararı sonrası beklenen yaptırımlar;
-Kupa maçına çıkılmadığı takdirde Fenerbahçe karşılaşmadan hükmen galibiyetle ayrılır.
-Beşiktaş gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılamaz.
-Türkiye Kupası'ndan bu sezon elde edilen gelirler geri ödenir.
Federasyonun kupa talimatnamesindeki kural;
Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen bir veya daha fazla müsabakada yer almayan kulüp, o sezonki kupa müsabakalarından ihraç edilir, takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz ve Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.
İşte o madde:
- 26.4.2018 20:39
- Güncelleme: 27.4.2018 02:00
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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