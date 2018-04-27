Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Maça çıkamama kararı alan 'a gelebilecek 3 büyük ceza

    Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza

    yönetimi, F.Bahçe ile oynayacağı kupa derbisine çıkmama cezası aldı. Peki bu durumda ne ceza alacak? Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 8.maddesine göre 'nda mücadeleye çıkmayan takım hükmen yenik sayılıyor ve o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilmesiyle birlikte gelecek yıl da kupada yer alamayacak. Türkiye Kupası boyunca elde ettiği gelirleri de TFF'ye geri iade etmek zorunda kalacak.

    - derbisinin kaldığı yerden oynanmasına karar verilirken siyah beyazlı kulüp olağanüstü toplandı.

    Beşiktaş'ın maça çıkmama kararı sonrası, siyah-beyazlılar 'ndan men edilecek. Böylece Fenerbahçe direkt olarak finale yükselirken, siyah-beyazlılara ağır yaptırımlar uygulanacak.

    Beşiktaş'ın kupa maçına çıkmama kararı sonrası beklenen yaptırımlar;

    -Kupa maçına çıkılmadığı takdirde Fenerbahçe karşılaşmadan hükmen galibiyetle ayrılır.

    -Beşiktaş gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılamaz.

    -Türkiye Kupası'ndan bu sezon elde edilen gelirler geri ödenir.

    Federasyonun kupa talimatnamesindeki kural;

    Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen bir veya daha fazla müsabakada yer almayan kulüp, o sezonki kupa müsabakalarından ihraç edilir, takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz ve Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.

    İşte o madde:

    1. 26.4.2018 20:39
    2. Güncelleme: 27.4.2018 02:00
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