Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    , maçına hazır

    Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır

    'in 31'inci haftasında 'nın konuğu olacak olan bu maçın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

    'in 31'inci haftasında 'nın konuğu olacak olan bu maçın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
    Sarı-Lacivertli ekip, bu antrenmanla Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

    1. 27.4.2018 20:37
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