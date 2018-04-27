Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    , deplasmanında

    Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında

    , Spor Toto 'in 31. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    Stadı'nda, saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

    'de oynadığı son 4 maçı kazanan , şampiyonluk yarışında yara almamak adına Kasımpaşa karşısında 3 puan mücadelesi verecek.

    Teknik direktör yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 4. sırada girdi.

    Sarı-lacivertlilerde önemli karşılaşma öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. , İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 32. haftasında Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

    Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler Roman Neustaedter ve Mathieu Valbuena'nın 1, Giuliano'nun ise 2 golüyle 4-2 kazanmıştı.

    1. 27.4.2018 10:53
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