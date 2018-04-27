Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin araştırmaları sürüyor! – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    - derbisinin araştırmaları sürüyor!

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> - <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> derbisinin araştırmaları sürüyor!

    Kupa derbisinde olaylara neden olan taraftarların soruşturmasına , ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de destek veriyor.

    Kupa derbisinde olaylara neden olan taraftarların soruşturmasına , ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de destek veriyor. Olayların olduğu tribünlerdeki tüm taraftarların sosyal medya hesapları ve geriye dönük olarak telefon trafikleri inceleniyor.

    350 BİN TL VE 'BLOKE' CEZASI
    Bu sezon 'dan ağır para cezaları alan F.Bahçe Kulübü, son olarak derbideki olaylar nedeniyle 1 milyon 65 bin TL cezaya çarptırılmıştı. Sarı-lacivertliler, maçında taraftarının neden olduğu 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle 350 bin TL daha ceza aldı. Bazı tribünlere ise 'bloke' cezası geldi.
    1. 27.4.2018
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