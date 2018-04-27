Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin araştırmaları sürüyor!
Kupa derbisinde olaylara neden olan taraftarların soruşturmasına Organize Şube, Foto Film Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de destek veriyor.
350 BİN TL VE 'BLOKE' CEZASI
Bu sezon PFDK'dan ağır para cezaları alan F.Bahçe Kulübü, son olarak derbideki olaylar nedeniyle 1 milyon 65 bin TL cezaya çarptırılmıştı. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçında taraftarının neden olduğu 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle 350 bin TL daha ceza aldı. Bazı tribünlere ise 'bloke' cezası geldi.
- 27.4.2018
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
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