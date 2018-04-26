Volkan Demirel: "Beklediğimiz karar" – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    : "Beklediğimiz karar"

    Volkan Demirel: "Beklediğimiz karar"

    , " maçı kaldığı yerden oynanacak. Açıkçası bu beklediğimiz bir karardı" dedi.

    Tecrübeli kalecisi , maçıyla ilgili alınan, "Kaldığı yerden oynanacak" kararını yorumladı.

    FİNALE ÇIKACAĞIZ
    Sarı-Lacivertli takımın başarılı oyuncusu, "Bu kararı takım olarak bekliyorduk. Çünkü tatil kararı sonrası mağdur edildiğimizi düşünüyorduk. Bence adaletli bir karar çıktı" dedi. Volkan Demirel, Beşiktaş maçını kazanacaklarını ve finale yükseleceklerini söyledi.

    PUAN KAYBI YAŞAMAYIZ
    Sarı-Lacivertli takımın tecrübeli oyuncularından , "Ligde kalan haftalarda puan kaybı yaşamayız. Ligi 4'te 4'le tamamlarız. Ama üstümüzdeki takımlar puan kaybeder mi? Onu bilemem" dedi.

    1. 26.4.2018 09:37
    2. Güncelleme: 26.4.2018 09:37
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