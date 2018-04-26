Muhteşem dörtlü – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Muhteşem dörtlü

    Muhteşem dörtlü

    Giuliano, , ve Dirar... ’nin 4 yıldızı, forma giydikleri son 5 karşılaşmada öne çıktı. Sarı-lacivertlli oyuncular, attıkları goller ve asistleriyle takımlarına büyük katkı sağladı

    'deki son 6 maçtan 16 puan çıkaran ve şampiyonluk iddiasını sürdüren 'nin bu süreçte 4 oyuncusu öne çıktı: Giuliano, , ve Dirar... Sarı-lacivertlilerin yabancı yıldızları, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle takımlarının başarısında kilit rol oynadı. Teknik direktör 'ın vazgeçilmezleri arasına giren bu 4'lü, hücuma verdikleri katkıyla gol yükünü çekti. BU sezon rakip fileleri 14 kez havalandıran ve Fenerbahçe'nin en golcü ismi olan Giuliano, özellikle son karşılaşmasında şov yaptı. Son haftalarda çıkışa geçen Nabil Dirar, bu sezon 8 asistle takıma katkı sağlarken, Soldado ise son 5 maçtaki 4 gol, bir asistlik performansıyla formasını garantiledi. Bu sezon çoğu maçta eleştirilen Aatif da forma giydiği son 5 karşılaşmada 4 kez gol sevinci yaşadı.

    Son 5 maçlık performansları

    Soldado Gol: 4 Asist: 1
    Giuliano Gol: 2 Asist: 3
    Dirar Gol: 0 Asist: 3
    Aatif Gol: 4 Asist: 3

    1. 26.4.2018
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