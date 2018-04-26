Muhteşem dörtlü

Süper Lig'deki son 6 maçtan 16 puan çıkaran ve şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'nin bu süreçte 4 oyuncusu öne çıktı: Giuliano, Soldado, Aatif ve Dirar... Sarı-lacivertlilerin yabancı yıldızları, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle takımlarının başarısında kilit rol oynadı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezleri arasına giren bu 4'lü, hücuma verdikleri katkıyla gol yükünü çekti. BU sezon rakip fileleri 14 kez havalandıran ve Fenerbahçe'nin en golcü ismi olan Giuliano, özellikle son Antalyaspor karşılaşmasında şov yaptı. Son haftalarda çıkışa geçen Nabil Dirar, bu sezon 8 asistle takıma katkı sağlarken, Soldado ise son 5 maçtaki 4 gol, bir asistlik performansıyla formasını garantiledi. Bu sezon çoğu maçta eleştirilen Aatif da forma giydiği son 5 karşılaşmada 4 kez gol sevinci yaşadı.



Son 5 maçlık performansları



Soldado Gol: 4 Asist: 1

Giuliano Gol: 2 Asist: 3

Dirar Gol: 0 Asist: 3

Aatif Gol: 4 Asist: 3