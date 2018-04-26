Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Türkiye Kupası'nda yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden devam etmesine karar verilmişti. Beşiktaş verilen bu karar sonrasında olağanüstü toplandı. Divan Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda maça çıkmama kararı sonrası siyah-beyazlılar Türkiye Kupası'ndan diskalifiye edilecek. Beşiktaş'ı 2 büyük ceza daha bekliyor
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden oynanmasına karar verilirken siyah beyazlı kulüp olağanüstü toplandı.
Beşiktaş'ın maça çıkmama kararı sonrası, siyah-beyazlılar Türkiye Kupası'ndan men edilecek. Böylece Fenerbahçe direkt olarak finale yükselirken, siyah-beyazlılara ağır yaptırımlar uygulanacak.
Beşiktaş'ın kupa maçına çıkmama kararı sonrası beklenen yaptırımlar;
-Kupa maçına çıkılmadığı takdirde Fenerbahçe karşılaşmadan hükmen galibiyetle ayrılır.
-Beşiktaş gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılamaz.
-Türkiye Kupası'ndan bu sezon elde edilen gelirler geri ödenir.
Federasyonun kupa talimatnamesindeki kural;
Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen bir veya daha fazla müsabakada yer almayan kulüp, o sezonki kupa müsabakalarından ihraç edilir, takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz ve Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.
- 26.4.2018 20:39
- Güncelleme: 26.4.2018 21:05
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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