İşte Kocaman’ı kızdıran olay! – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
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    İşte Kocaman’ı kızdıran olay!

    İşte Kocaman’ı kızdıran olay!
    Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz pazartesi 'yı 4-1 yenmesine rağmen ortaya çıkan istatistikler 'ı kızdırdı. Güney ekibinin ilk yarıda F.Bahçe yarı alanında 32 kez top kapması tecrübeli hocanın tepkisini çekti. Ayrıca Kocaman'ın, rakibe 10 şut imkanı vermesi nedeniyle savunmacıları da uyardığı öğrenildi.
    1. 26.4.2018
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