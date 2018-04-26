İşte Kocaman’ı kızdıran olay!
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz pazartesi Antalya'yı 4-1 yenmesine rağmen ortaya çıkan istatistikler Aykut Kocaman'ı kızdırdı. Güney ekibinin ilk yarıda F.Bahçe yarı alanında 32 kez top kapması tecrübeli hocanın tepkisini çekti. Ayrıca Kocaman'ın, rakibe 10 şut imkanı vermesi nedeniyle savunmacıları da uyardığı öğrenildi.
- 26.4.2018
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