F.Bahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinin 4'üncü maçında bugün İspanyol ekibi Baskonia 'ya konuk olacak. Karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Seride 2-1 öndeki, son Avrupa şampiyonu olan temsilcimiz bugünkü mücadeleyi kazanması halinde üst üste 4. kez Sırbistan 'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Final Four 'a adını yazdıracak. Aksi durumda Final Four 'a yükselecek takım, 1 Mayıs'ta İstanbul 'daki serinin 5'inci ve son maçında belli olacak.Başantrenör Obradovic de Final Four'a kalmaları halinde THY Avrupa Ligi 'nde çalıştırdığı bir takımı ilk kez üst üste 4 yıl Final Four'a taşıyacak. Bu arada bugünkü kritik maçta düdük çalacak hakem de belli oldu. F.Bahçe'nin iyi hatıralarının bulunmadığı İtalyan Luigi Lamonica, Baskonia maçını yönetecek. Lamonica ve yardımcıları, 2016'da F.Bahçe'nin CSKA Moskova'yla Final Four finalini yönetirken, 21 sayıdan gelen temsilcimizi çaldıkları yanlış düdüklerle kupadan etmişlerdi.Geçen sezonun şampiyonu F.Bahçe, İspanya 'dan Final Four biletiyle dönmeye çalışacak.?