Final four aşkına – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    aşkına

    <a href="/index/final-four?id=e53c53b1-57a8-45ac-aed7-7bb48202b254" class="" rel="tag">Final four</a> aşkına

    Fenerbahçe Doğuş, serisinin 4. maçında bugün 22.00’de ’da ’ya konuk olacak. Seride 2-1 öndeki temsilcimiz kazanırsa Belgrad vizesini alacak

    F.Bahçe Doğuş, play-off serisinin 4'üncü maçında bugün İspanyol ekibi 'ya konuk olacak. Karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Seride 2-1 öndeki, son Avrupa şampiyonu olan temsilcimiz bugünkü mücadeleyi kazanması halinde üst üste 4. kez 'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek 'a adını yazdıracak. Aksi durumda 'a yükselecek takım, 1 Mayıs'ta 'daki serinin 5'inci ve son maçında belli olacak.

    BASKONİA'DA YİNE LAMONİCA KORKUSU!
    Başantrenör Obradovic de Final Four'a kalmaları halinde 'nde çalıştırdığı bir takımı ilk kez üst üste 4 yıl Final Four'a taşıyacak. Bu arada bugünkü kritik maçta düdük çalacak hakem de belli oldu. F.Bahçe'nin iyi hatıralarının bulunmadığı İtalyan Luigi Lamonica, maçını yönetecek. Lamonica ve yardımcıları, 2016'da F.Bahçe'nin CSKA Moskova'yla Final Four finalini yönetirken, 21 sayıdan gelen temsilcimizi çaldıkları yanlış düdüklerle kupadan etmişlerdi.

    Geçen sezonun şampiyonu F.Bahçe, 'dan Final Four biletiyle dönmeye çalışacak.?
    1. 26.4.2018
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