Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    'de maçı hazırlıkları

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a> maçı hazırlıkları

    ?, 'in 31. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü 'yla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleşen basına kapalı antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

    Sarı-lacivertliler, maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 26.4.2018 14:34
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