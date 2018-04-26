Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
?Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü Kasımpaşa'yla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen basına kapalı antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 26.4.2018 14:34
-
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın unutulmaz açıklamaları
Toplam 2
Yorum
MUSTAFA OLÇAY SADECE KENDİ KOLTUĞU UĞRUNA FİTNE SALAN İNSANLARI BİRBİRİNE DÜŞÜREN MAHLUKLARIN CEHENNEMİN DİBİNE KADAR YOLU VAR...!!
-
Avrupa'nın en yaşlı ligi Türkiye'de oldu
Toplam 2
Yorum
gsli okadar para diyonda maaslar yuksek tamam ama hic bir superlig takimi 10m fazla vermiyor transfere. ingilizler tek sezon 500m harciyor
-
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın unutulmaz açıklamaları
Toplam 2
Yorum
MUSTAFA OLÇAY SADECE KENDİ KOLTUĞU UĞRUNA FİTNE SALAN İNSANLARI BİRBİRİNE DÜŞÜREN MAHLUKLARIN CEHENNEMİN DİBİNE KADAR YOLU VAR...!!
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.