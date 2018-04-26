Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki olaylarla ilgili flaş gelişme – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki olaylarla ilgili flaş gelişme

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki olaylarla ilgili flaş gelişme

    Olaylı derbiyle ilgili 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi

    Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili aralarında 'e çakmak attığı belirtilen S.D.'nin de bulunduğu 5 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi.
    1. 26.4.2018 14:08
    2. Güncelleme: 26.4.2018 14:09
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