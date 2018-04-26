Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde merak edilenler – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    - derbisinde merak edilenler

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>-<a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> derbisinde merak edilenler

    TFF'nin, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tekrar edilmesine yönelik aldığı karardan sonra merak edilenler...

    1. 26.4.2018 02:14
    2. Güncelleme: 26.4.2018 02:29
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